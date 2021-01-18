Karda kaza yapanlar sanayi sitelerine akın etti

"İSTANBULLULAR KARLI VE BUZLU ZEMİNDE ARAÇ SÜRMEYE ALIŞKIN DEĞİL"

Maslak oto sanayi sitesinde tamir ustası Mustafa Bostancıoğlu, "Buzlanmadan dolayı ciddi sıkıntılar oldu. Şu an dükkanda iki araç var. Biri duran araca çarpmış, biri de duvara. Sabahki buzlanmanın eseri bunlar. Bu araçta tahmini 4 bin lira hasar var. İstanbullular karlı ve buzlu zeminde araç sürmeye alışkın değil. Nerede frene basacağını, nerede gaza basacağını bilmiyor. Düz vites araçlar, ikinci vitesten yukarı çıkmamalı. Yokuşu hangi hızla çıkıyorsa o hızla inmeli. Kar lastiği de mutlaka olmalı" dedi.