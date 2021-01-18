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Karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

’in Şirvan İlçesine bağlı Elmadalı köyünde Siirt istikametine gelmekte olan yolcu minibüsü kardan ötürü yolda mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi iarla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtararak şehir merkezine güvenli bir şekilde ulaştırılması sağlandı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 18.1.2021 16:58 ABONE OL
Karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Siirt'te Şirvan ilçesine bağlı 18 köy yolunun ulaşıma açıldığını 4 köy yolunda ise çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat; "Kar yağışından dolayı Pervari ilçesinde 12 köy, Şirvan ilçesinde 4 köy yolunun ulaşıma kapandı.

Pervari ve Şirvan ilçe kırsalında kar yağışı sürüyor. Dün gece yağan kardan dolayı yüksek rakımlı Geçittepe ve 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Şirvan'da kapanan 18 köyün büyük kısmı açıldı. Halen 4 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz yoğun mücadele sürdürüyor. Şirvan İlçemizde ise yolda mahsur kalan yolcu minibüsü ekiplerim tarafından kurtarıldı" dedi.

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Karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
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