Ne kısıtlama tanıdılar ne sosyal mesafe!

Sorumsuzlar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da durmadı. İnternet kafelerde, dernek lokallerinde ve kıraathanelerde oyun oynayan 111 kişiye 401 bin 648 lira idari para cezası kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirlerini umursamayan sorumsuzlar, sokağa çıkma kısıtlamasına da riayet etmedi. Bazıları kapalı olması gereken internet kafelerdeki bilgisayarların başında, bazıları ise kıraathane veya derneklerde iskambil oynarken yakalandı. İstanbul Polisi, 15 Ocak Cuma akşamı başlayan ve ‪18 Ocak Pazartesi sabahı‬ sona eren sokağa çıkma kısıtlaması süresinde çok sayıda adresi denetledi. Farklı ilçelerde 5'i kıraathane, 5'i internet kafe ve 2'si dernek lokali olmak üzere toplamda 12 adres mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.



DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK



Sokağa çıkma kısıtlamasında söz konusu adreslerde bulunan ve hem maske hem de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 111 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapıldı. Hafta sonu yapılan kontrollerde ve denetimlerde Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı bir şekilde hareket ettikleri tespit edilen toplam 111 kişiye 401 bin 648 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi. İstanbul genelinde Koronavirüs salgını tedbirlerine ve kısıtlamalara yönelik denetimler ile kontrollerin aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.