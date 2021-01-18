Osmanlı Hanedanı aile reisi Abdülkerim Dündar Osmanoğlu vefat etti

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu ve hayattaki 24 Osmanlı şehzadesinden olan Orhan Osmanoğlu'nun amcası şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Orhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Osmanlı Hanedanı aile reisimiz, amcamız Şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu Efendi, Suriye Şam'da Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Makamı âli, mekânı cennet olsun inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin"

ABDÜLKERİM DÜNDAR OSMANOĞLU HANEDAN REİSİYDİ

Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 25 şehzadesinden yaşça en büyüğü olan Abdülkerim Dündar Osmanoğlu, 20 Aralık 1930'da Şam doğmuştu. Sultan II. Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan Mehmed Selim Efendi'nin tek oğlu olan Mehmed Abdülkerim Efendi, hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması sonrasında Beyrut'a yerleşmişti. Mehmed Abdülkerim Efendi, daha sonra Şam'a yerleşti, 1935 yılında hayatını kaybetti. Arkasında iki oğlunu ve eşini bırakmıştı. Oğullarının adları Dündar ve Harun'du. Sürgün yıllarında Şam'da bulunan iki oğuldan Harun Efendi, 1974 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul'a yerleşmişti. Abdülkerim Dündar Osmanoğlu ise Şam'da kalmayı tercih etmişti. Hanedan Reisi Osman Bayezid Efendi Amerika'da 6 Ocak 2017'de vefat edince Abdülkerim Dündar Osmanoğlu Hanedan Reisi olmuştu.