Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DCC 31 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Hâkim Kınıfır'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hâkim Kınıfır ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hâkim Kınıfır'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Kınıfır doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.