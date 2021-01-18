Son dakika... İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı: İşe gideceklere uyarı

Son dakika... İstanbul'da yer yer Anadolu yakasında olmak üzere kar yağışı yeniden başladı. Altunizade'de kar ile birlikte trafik yoğunluğu da başladı. Aynı şekilde Avrupa Yakasının belli noktalarında da lapa lapa kar yağdığı ve araçların yollarda kuyruklar oluşturma başladığı görüldü. Seyrantepe, Levent, Beşiktaş dolaylarında da kar yağışı görülmeye başlandı.

İŞE GİDECEKLER DİKKAT

İşe gidecek olanlar için trafik yoğunluğuna ve mağduriyetlere karşı toplu taşıma araçlarının kullanılması önerildi.

Trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçmiş durumda.