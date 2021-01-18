Ukraynalı kadına falçatalı dehşet

Ukrayna uyruklu Anna Butim (28), boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde falçatalı saldırıya uğradı. Yakalanan Mesut Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yaşadığı korkuyu hastane yatağında anlatan Butim, "Boşanmak için dava açtım, beni ölümle tehdit etti. Adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram'a fotoğraf attık. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram'dan gördü. İki gün AVM'de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk. O sırada arkadan gelerek saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik görevlileri yardım etti. Benim yanıma daha gelmesin. Hapse kapatılmasını çok istiyorum. Çok korkuyorum"" dedi. Mesut Ö. ifadesinde eşinin yanında bulunan bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelinin, tehdit suçundan da emniyet kaydı olduğu ortaya çıktı.Butim'in İstanbul Emniyeti ve Kocaeli Emniyeti'ni etiketlediği mesajına sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Mesut Ö.'nün tutuklanması çağrısında bulunmuştu.