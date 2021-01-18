Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirerek satış yaptığı değerlendirilen bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, kutu içerisinde 2,2 gram metamfetamin, 2 parça ayrı poşet halinde 19,7 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kazanılan 66 bin 380 TL ve 70 Euro, şahısların ikametlerinde yapılan aramada da 2 ayrı parça halinde 2,2 gram kokain 4 parça halinde toplam 13,7 gram metamfetamin, 1 parça halinde 1,3 gram bonzai ve 1 adet G3 piyade tüfeği mermisi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen A.B, M.A. ve A.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.