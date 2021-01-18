Yoğun bakım kahramanları

BaşakşehirÇam ve Sakura Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Güldem Turan ve çalışma arkadaşları 10 aylık koronavirüs pandemisinin yoğun bakımda verilen mücadelesinin görünmez kahramanları Yoğun Bakım alanında idari görevlerde de bulunmuş ve bilim dalı başkanlığı da yapmış olan Turan, pandemi döneminin başından beri sahada aktif olarak rol oynuyor.Pekçok meslektaşını ve yoğun bakımda hergün onlarca hastasını kaybetmesine rağmen, eve gidip gece yarılarına kadar dünyadan gelişmeleri takip eden, kurdukları gruplarda hekim arkadaşları ile vakaları tartışan Prof. Dr. Güldem Turan'ın pozitifliği, enerjisi ve meslek aşkı kendisini ayakta tutuyor. Her iyileşip taburcu olan hasta sayesinde morali biraz olsun düzeliyor. Hastalığın değil tedbirlerle birlikte bizlerin güçlü olacağına ve bugünlerin geçeceğine inanıyor. Ancak kendisini en çok maskesini düzgün takmayanlar üzüyor. Prof. Dr. Turan, 10 aydır yaşadıkları kabus dolu günleri şu sözlerle anlatıyor:11 Mart'tan itibaren hekimler olarak hem çok yoğun mesai harcadık, hem de hastalığı öğrenebilmek için çok fazla bilgi arayışına girdik. 14 saat çalışıp gece 22.00'de eve geliyorsam, 02.00'ye kadar dünyada ne oluyor onları araştırdım. Kendimiz gruplar kurduk, orada haberleşmeye çalıştık. Mayıs sonu gibi rahatlamaya başladık diyebilirim. Geçen yılki hasta grubu daha çok yaşlı. 60 yaş üstü ve çok yandaş hastalığı olan hasta grubuydu. Yurtdışından gelenler veya yurt dışından gelenlerle teması olan hastalar çok fazla vardı. Sonra ikinci dalga da 10 Ekim gibi başladı. Geçen 3 ayda yoğun bakımda hastalık daha ağır seyretmeye başladı. Orta yaşa doğru kaydı, 45-60 yaşı daha çok etkiledi. Özellikle tansiyon, şeker, kalp hastalığı beraberinde obezite; bunların ikisi, üçü bir arada olduğunda süreç zorlu oluyor. Tabii ki bunların hiçbirinin olmadığı hastalar da oldu.İnsan bazen maske ile su içemiyor, yemek saatini kaçırıyor, canla başla çalışırken bunları çok da önemsemiyor. Bunları yapmadığımız zaman da bağışıklığımız, direncimiz düşüyor. Herkes tedbirlere uymalı.TÜRKİYE'DE dün test yapılan 148 bin 636 kişiden 6 bin 436'sının testi pozitif çıkarken, 165 kişi hayatını kaybetti. Dünkü hasta sayısı 803, ağır hasta sayısı ise 2 bin 201 olarak açıklandı. Toplam can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi. 8 bin 812 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864 oldu. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti. Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" dedi. ANKARA