Yurt beyaza büründü

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Düzce'de, 1830 rakımlı Kardüz Yaylası ile Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti. Evler ve araçlar görünmez hale geldi. Tunceli-Erzincan karayolu, sis ve tipi nedeniyle kamyon ve TIR geçişlerine kapatıldı. Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gölkaya gişeleri mevkisinde aralarında TIR ve otomobillerin bulunduğu 16 araç zincirleme kazaya karıştı. 8 kişi yaralandı. Eskişehir'de gece başlayan kar yağışı köy ve ilçe yollarının kapanmasına neden oldu, kar kalığı 15 santimi buldu. Düzce'de kar kütlesinin ağırlığı ile kökünden sökülen çam ağacı araçların üzerine devrildi.Sivas Hafik'e bağlı Bayramtepe köyünde Kovid-19 hastası olan bir vatandaş nefes darlığı şikayeti artınca, müdahale için yola çıkan ve Kamışbeli mevkiinde mahsur kalan 112 sağlık ekipleri, yol 4 saatte açılarak kurtarıldı. Hasta da hastaneye ulaştırıldı. Sakarya'nın Karacasu Yaylası'nda mahsur kalan 9 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yalovada da Beşpınar Mevkisinde karavanlarında kamp yapan 20 kişi bölgede mahsur kaldı. Kampçılar AFAD tarafından 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı. İstanbul'da da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerde 20-30 cm, iç kesimlerde 10-20 cm arası kar kalınlığı ölçüldü. Avrupa yakasındaki ilçelerde ise ortalama ölçülen kar kalınlığı 2 ila 5 cm arasında ölçüldü. Pandemi nedeniyle aylardır evlerde kalan çocuklar, karla birlikte kendilerini sokağa atıp kartopu oynadı.Yağışlı hava, İstanbul barajlarındaki su seviyesini de arttırdı. İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı dün itibariyle yüzde 10.32 artarak 29.48 seviyesine ulaştı. Meteoroloji, kar yağışının bu akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu. İSKİ de sert hava koşulları nedeniyle su sayaç ve tesisatlarının donabileceğini, önlemler alınması gerektiğini bildirdi.İSTANBUL Havalimanı'ndan sefer yapacak uçaklar gizli buzlanmaya karşı özel bir kimyasalla yıkandı. Piste yakın noktada yapılan işlemlerle uçakların kalkış sırasında hassas olan kanat ve kuyruk yüzeyleri, buzlanma veya kar birikiminden arındırıldı. THY, 3 gün boyunca 125 uçağına bu işlemi uyguladı./ SABAH