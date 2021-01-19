3.5 yıldır ölüm mesajı alıyor! Yaşadığı dehşeti tek tek anlattı...





"DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARI BENDEN HABERSİZ..."

Yaşadığı korku ve endişe gözlerine yansıyan Vehbiye Aydın, "Biz arkadaş aracılığıyla tanıştık, 2017 Ocak sonunda evlendik. Düğünde takılan altınları ve nakit paraları benden habersiz ve izinsiz şekilde canlı bahis sitesinde başta olmak üzere kullandığını öğrendiğim. O gün güvenim sarsıldı ve boşanma davası açtım ve evi terk ettim. İlk boşanma kararını ilettiğimde fiziksel şiddete, daha sonrasında üç buçuk senelik süre içerisinde de psikolojik şiddetine maruz kaldım. Annemin evinin önünde sıkıştırdı beni ve tokat attı yüzüme. 'Benden boşanmak öyle kolay değil' dedi. Buna ilişkin gidip şikayette bulundum" diye konuştu.

"BENİM RESİMLERİMİ KULLANARAK BENİ PAZARLAMAYA ÇALIŞTI"

4 aylık bir evlilik süreci yaşadıklarını 3 yılda zor boşandığının altını çizen Aydın, "Kendisi itiraz etti duruşmalara gelmedi. Boşanma kesinleştikten sonra da benim yeni bir hayat kurmamı istemedi. Sürekli sosyal medyada benim adıma ve benim resimlerimle hesaplar açarak, resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı. Ailem ve akrabalarımı sürekli sosyal medya üzerinden, 'Vehbiye ile vedalaşın onun yakında ölüm haberini alacaksınız' mesajları gönderdi. İş yerinde sürekli iki tane santral telefonumuz var birini arayıp diyerek kapatıyor sürekli. Bu şekilde giderse işimden olmak zorunlu durumda kalacağım. Hayatımı idame ettirmek için çalışmak zorundayım" dedi.