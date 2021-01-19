Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30’a çıktı

İstanbul barajlarından iyi haber geldi. Bir kaç hafta önce yüzde yirminin altına inen doluluk oranları son günlerde yaşanan kar ve yağmur şeklindeki yağışların ardından hızla yükselişe geçti.

İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 30.52 oldu. 10 Ocak tarihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen baraj doluluk oranları 11 Ocak tarihinde yüzde 21.13'e 12 Ocak tarihinde ise 22.10 yükselmişti. İSKİ, 13 Ocak 2021 tarihinde doluluk oranını yüzde 24.65, 14 Ocak tarihinde ise 26.92 olarak ölçmüştü. 15 Ocak tarihinde ise doluluk oranı 28.03'e yükseldi. 19 Ocak tarihi itibariyle barajların doluluk oranları 30.52 oldu.

KEÇİLERİN OTLADIĞI ALANLAR SUYLA DOLDU



İstanbul ve çevresinde etkili olan kar ve yağmur şeklindeki yağışlar nedeniyle daha önce yüzde 5'lik değerlerin altına inen Kazandere ve Papuçdere barajları da dolmaya başladı. Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 35.27 olarak ölçülürken Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 15.29. Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 42.01'e kadar yükseldi. Tarihi Güzelce kemeri önünde daha önceden keçilerin otlamaya başladığı alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.





İşte İstanbul barajlarının son doluluk oranları:



Ömerli Barajı yüzde 28.22

Papuçdere Barajı yüzde 15.29

Sazlıdere Barajı yüzde 11.53

Büyükçekmece Barajı yüzde 30.77

Alibeyköy Barajı yüzde 42.01

Terkos Barajı yüzde 32.13

Kazandere Barajı yüzde 35.27

Elmalı Barajı yüzde 33.44

Darlık Barajı yüzde 49.40

Istrancalar Barajı yüzde 77.09