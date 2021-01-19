Son dakika: Boğularak öldürülen Ferdane'nin hikayesinde dram çıktı! "Annem bu hayattan çok çekti"

Ferdane Kurt üç yaşındaki bebeği ile beraber Bayrampaşa'da, ilçe kaymakamlığının kendisini yerleştirdiği bir pansiyonda yaşıyordu. İddiaya göre pansiyon çalışanları, bir bebeğin ağladığını duymalarının üzerine Ferdane Kurt'un odasına girdi. İddiaya göre Kurt'un bebeği odada ağlıyor kendisi ise başka odadaydı İçeri giren çalışanlar iple boğularak öldürülen talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Konuyla ilgili olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananların ardından SABAH'a konuşan Ferdane Kurt'un oğlu Aziz Bozkurt annesinin hayat hikayesini anlattı.

ŞİDDET GÖRÜNCE BOŞANMAK ZORUNDA KALDI

Annesinin ilk evliliğinde şiddet gördüğü için boşanmak zorunda kaldığını belirten Aziz Bozkurt "Annem babamla 18 yaşında iken evlenip Diyarbakır'a gitmiş. Annem bu evlilikten ağabeyim, ben ve kardeşim olmak üzere üç çocuk dünyaya getirdi ama 15 yıl evli kaldıktan sonra şiddet gördüğü için boşanmak zorunda kaldı. Daha sonra Malatya'ya dedemin evine geldik" dedi.

"BİZE BAKABİLMEK İÇİN İSTANBUL'A GİTTİ"

Ferdane Kurt'un, kendilerine bakabilmek için işe ihtiyacı olduğunu bu sebeple de İstanbul'a gittiğini ifade eden Bozkurt "Annem, dedemlerle beraber 6 yıl yaşadıktan sonra para kazanıp bize bakabilmek için İstanbul'a gitmek zorunda kaldı. Orada bir tekstil atölyesinde işe başladı. Atölyede iken Maksut B. isminde Türkmenistan uyruklu biriyle tanıştı. Daha sonra aralarında dini nikah kıyıp Kocaeli'ne gittiler. Annem orada bir tekstil atölyesinde, Maksut ise bir fırında işe başlamış" diye konuştu.

MOBİLYALARI BİLE SATMIŞLAR

Kocaeli Darıca'ya taşınan Ferdane Kurt'un maddi sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalarak taşındıkları evdeki mobilyaları sattığını ileri süren Aziz Bozkurt "Annem bu evliliği sırasında büyük maddi sıkıntılar çekti. Yaşadıkları evdeki mobilyaları bile satmak zorunda kalmış. Bunun üzerine dini nikahlı eşiyle boşanıp yine yanımıza geldi" ifadelerini kullandı.

"KAYMAKAMLIK PANSİYONA YERLEŞTİRMİŞ AMA..."

Aziz Bozkurt, annesinin Malatya'da döndükten sonra çalışmak için yine İstanbul'a gittiğini, bu gidişinde Bayrampaşa İlçe Kaymakamlığı'nın kendisini bir pansiyona yerleştirdiğini ifade etti. Bozkurt "Annem çalışmak için yine İstanbul'a döndü. Bayrampaşa İlçe Kaymakamlığı'na giderek yardım talebinde bulunmuş, kaymakamlık da onu bir pansiyona yerleştirmiş. Zaten annemi öldüren adam da bu pansiyon da kalıyormuş" dedi.

3 YAŞINDAKİ BEBEK TELEFONA SARILMIŞ

Ferdane Kurt'un öldürüldüğü gece, annesinin ikinci evliliğinden olan üç yaşındaki bebek kardeşinin kendisini aradığını belirten Aziz Bozkurt "Annemin öldürüldüğü gece 3 yaşındaki kardeşim defalarca beni aramış. Ben açmayınca ağabeyimi aramış. Konuşmaya başlamış ama sesi kesilmiş. Zaten hemen ardından da polisler aramış, bizi İstanbul'a çağırmışlar" diye konuştu.

"BİR ÇOCUK GİBİ SAF VE TEMİZ BİR İNSANDI"

Bozkurt "Annem beş yaşındaki bir çocuk gibi çok saf çok temiz bir insandı. İnanıyorum ki kimseye bir zararı olmamıştır. Annemi bebeğinin gözü önünde öldürdüler. Yalvarıyorum ona bunu yaşatanları bulsunlar. Kendilerini bizim yerimize koyup o caniyi bulsunlar. Bulsunlar ki bir daha kimsenin evine böyle bir ateş düşmesin" dedi.