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Engelli gence yapılan şaka cezasız kalmadı!

'nın ilçesinde ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu! Engelli genci kamyonete kelepçeyle bağlayarak yürüten ve şaka yaptıklarını söyleyen kişiler gözaltına alındı! Gözaltına alınan kişilerden biri tutuklandı. Yapılan işkence gibi şakanın sorumlularına sosyal medyadan tepki yağdı! İşte o görüntüler ve olayla ilgili diğer ayrıntılar...

İHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 15:59 Son Güncelleme: 19.1.2021 16:05 ABONE OL
Engelli gence yapılan şaka cezasız kalmadı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde engelli genci kamyonete bağlı kelepçeyle yürütülerek yapılan sözde şakayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı. Olay, Adapazarı Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Engelli Ö.S., bir grup genç tarafından kamyonete bağlı kelepçeye bağlanarak yürütüldü.

Yapılan bu sözde şakanın videoları sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Yapılan işkence gibi şakanın sorumlusu 6 kişi, görüntüler yayınlandıktan saatler sonra gözaltına alındı.

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Emniyette sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde "Şaka yaptık" gibi bir savunmada bulundu. İşlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kelepçeyi engelli gence bağlayan şahıs "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi "adli kontrol" tedbiriyle serbest bırakılırken, 2 kişide savcılık talimatıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Engelli gence yapılan şaka cezasız kalmadı!
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