Engelli gence yapılan şaka cezasız kalmadı!

Yapılan bu sözde şakanın videoları sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Yapılan işkence gibi şakanın sorumlusu 6 kişi, görüntüler yayınlandıktan saatler sonra gözaltına alındı.

Zihinsel engelli bireye işkence gibi şaka kamerada! Kamyona kelepçeleyip koşturdular | Video

Emniyette sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde "Şaka yaptık" gibi bir savunmada bulundu. İşlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kelepçeyi engelli gence bağlayan şahıs "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.