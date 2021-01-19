Kazada hayatını kaybetti, cinayet şüphesi ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre aracıyla şarampole yuvarlanan ve hayatını kaybeden Osman Öztürk'ün üzerinde silah bulunduğu ve otopsisinde kafasından tek giriş olarak vurulduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde 15 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda bayram ziyareti için ilçeye gelen üç çocuk babası Osman Öztürk (37) yönetimindeki 61 KU 750 plakalı jip 10 metre yükseklikten şarampole uçup yamaçtaki evin duvarına çarptı. Sürücü Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Bayram (46), Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) yaralanmıştı. Yaşanan ölümlü kazanın ardından cinayet şüphesi üzerine soruşturma genişletilmiş ve Savcılık tarafından otopsi istenmişti. Yapılan otopsi sonucunda sürücü Öztürk'ün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Savcılık soruşturmayı çok yönlü yürütürken ATK raporlarının da detaylı bir biçimde incelemeye alındığı öğrenildi.