Köy yolları kapandı

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı Araban ilçesine bağlı 7 köyün yolunun kapanmasına neden oldu.

Gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Araban ilçesinin Sarıkaya, Yaylacık, Gökçepayam, Akkoç, Emirhaydar, Beydilli ve Çakallı mahallelerinin ulaşımını sağlayan yollarının kapanmasına neden oldu. Araban Belediyesi görevlileri tarafında sabahın erken saatlerinde köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "İlçemize gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yedi mahallemizin çevre ile ulaşım bağlantısı kesilmişti. Belediyemize telefonla ulaşan vatandaşlarımızın mahalle yollarının yoğun yağan kar nedeniyle kapandığını ve araçlarıyla ulaşımın sağlayamadıklarını bildirmeleri üzerine, belediyemize ait çeşitli araçlar ve personellerle birlikte kapanan mahalle yollarının açılması için sabahın erken saatlerinde mahalle yollarını temizledik. Yolların olası buzlanmasına karşında tuzlama çalışmalarımızı tamamladık" dedi.