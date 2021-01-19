2021 Ramazan Bayramı ne zaman, önemi ve fazileti nelerdir? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar." Ramazan ayının fazileti ve önemi çok büyüktür. Bu önemli ve mübarek ayda vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için Ramazan Bayramı'nın gelmesini bekliyorlar. Bu bakımdan Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre; Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, önemi ve fazileti nelerdir?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.