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2021: Bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ocak ayına girmemizle birlikte vatandaşların gündemine geliyor. Yılın ilk resmi tatili, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta uygulandı. Aynı zamanda dini ve milli bayramların hafta sonuna gelip gelmediği de birçok vatandaşın merak konusu. Toplamda 15,5 gün resmi tatilin olacağı bilinirken tatil günlerinin tarihleri haberimizde yer alıyor. ! Bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 19.1.2021 10:01 ABONE OL
Resmi tatil takvimi 2021: Bu yıl resmi tatil günleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Resmi tatil takvimi ile tatil günleri belli oldu. Milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği merak edilirken 2021 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Yurt geneli milyonlarca vatandaş tatil günlerine göre planlarını değerlendirmek istiyor. Resmi tatil takvimi 2021: Bu yıl resmi tatil günleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2021

2021 Resmi tatillerinin hangi günlere denk geleceği tatil planı oluşturacaklar için oldukça önemli durumda. Resmi tatil takvimine ilişkin tüm detaylı bilgiler şöyle;

RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

KURBAN BAYRAMI 2021

Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı'nın 2.günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3.günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4.günü 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2021

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 2. günü 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı'nın 3. günü 15 Mayıs Cumartesi

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Resmi tatil takvimi 2021: Bu yıl resmi tatil günleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?
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