Sağlık çalışanlarına: ‘Size Emanetiz’ vefa sergisi açıldı

Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde 13 foto muhabirin 30 fotoğrafının yer aldığı 'Size Emanetiz' sergisinde insanlığın yaşadığı bu büyük badirede sağlık çalışanlarının görev şuurunu aşıp nasıl birer kahramana dönüştüklerini anlatan unutulmaz kareler yer aldı.

DAVETLİLER DE YER ALDI

Sağlık çalışanlarına vefa için açılan fotoğraf sergisinde Pandemi sürecinde sağlıkçıların yaşadıkları olaylar fotoğraflandı. Sabah Gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım'ın da 4 fotoğrafının yer aldığı sergi Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Molla ve davetliler katıldı.

'EMEĞE VEFA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı vurdurduğu fotoğraflarında yer aldığı sergi açılışında konuşan Haydar Ali Yıldız, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü üzerine Pandemide sağlık çalışanlarına vefa için bu sergiyi açtık. Pandemi sürecinde Beyoğlunun sağlıklı ve güvenli olması için çalıştık. Bu sergide de sağlıkçılarımızın emeğine vefa için vatandaşa sunulmasını düşünerek yaptık." dedi.

18- 22 OCAK TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK



Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise, Beyoğlunda sağlıkçıların yüklerini hafifletmek için çalışma yaptıklarını 3 haftadır vaka sayısındaki düşüşün bunu gösterdiğini sağlıklı günleri özlediklerini söyledi. 18-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek sergide insanların sağlığı için riskli alanda çalışan ve mücadele eden sağlık çalışanlarının fotoğrafları sergide yer aldı.