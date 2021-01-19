Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sağlık çalışanlarına: ‘Size Emanetiz’ vefa sergisi açıldı

Sağlık çalışanlarına: ‘Size Emanetiz’ vefa sergisi açıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle bir çok sağlık çalışanı Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. 2021 ’nin girişimiyle tarafından ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ ilan edildi. Belediyesi de tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınının Türkiye’de ilk ortaya çıktığı 11 Mart 2020’den bugüne 83 milyonu korumak adına canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına vefa sergisi düzenledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 20:23 ABONE OL
Sağlık çalışanlarına: ‘Size Emanetiz’ vefa sergisi açıldı

Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde 13 foto muhabirin 30 fotoğrafının yer aldığı 'Size Emanetiz' sergisinde insanlığın yaşadığı bu büyük badirede sağlık çalışanlarının görev şuurunu aşıp nasıl birer kahramana dönüştüklerini anlatan unutulmaz kareler yer aldı.

DAVETLİLER DE YER ALDI

Sağlık çalışanlarına vefa için açılan fotoğraf sergisinde Pandemi sürecinde sağlıkçıların yaşadıkları olaylar fotoğraflandı. Sabah Gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım'ın da 4 fotoğrafının yer aldığı sergi Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Molla ve davetliler katıldı.

'EMEĞE VEFA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı vurdurduğu fotoğraflarında yer aldığı sergi açılışında konuşan Haydar Ali Yıldız, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü üzerine Pandemide sağlık çalışanlarına vefa için bu sergiyi açtık. Pandemi sürecinde Beyoğlunun sağlıklı ve güvenli olması için çalıştık. Bu sergide de sağlıkçılarımızın emeğine vefa için vatandaşa sunulmasını düşünerek yaptık." dedi.

18- 22 OCAK TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK


Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise, Beyoğlunda sağlıkçıların yüklerini hafifletmek için çalışma yaptıklarını 3 haftadır vaka sayısındaki düşüşün bunu gösterdiğini sağlıklı günleri özlediklerini söyledi. 18-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek sergide insanların sağlığı için riskli alanda çalışan ve mücadele eden sağlık çalışanlarının fotoğrafları sergide yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık çalışanlarına: ‘Size Emanetiz’ vefa sergisi açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA