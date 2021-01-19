Sahte MİT kimlikli dolandırıcıya suçüstü! İş adamı ofisinde yakalattı

Bir süredir Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip edilen ve MİT personeli kimliğini göstererek, teşkilattan olduğu izlenimiyle vatandaşları dolandıran Evren Tepeci yakayı ele verdi. 53 Bin TL dolandırdığı iş adamının emniyete haber vermesiyle suçüstü yakalanan Evren Tepeci'nin üzerinden bir adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka silah ve sahte MİT personeli kimliği çıktı. Gözaltına alınan şüpheli İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Dolandırılan iş adamı Şıhlı İpkıran emniyete giderek ifade verdi ve Evren Tepeci'den şikayetçi oldu. İş adamının ifadesine göre; bir akaryakıt firması sahibi Şıhlı İpkıran, kendisini ilk etapta polis olarak tanıtan Evren Tepeci isimli şahısla tanıştı.