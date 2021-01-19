Sahte MİT kimlikli dolandırıcıya suçüstü! İş adamı ofisinde yakalattı

Bir süredir Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip edilen ve MİT personeli kimliğini göstererek, teşkilattan olduğu izlenimiyle vatandaşları dolandıran Evren Tepeci yakayı ele verdi. 53 Bin TL dolandırdığı iş adamının emniyete haber vermesiyle suçüstü yakalanan Evren Tepeci'nin üzerinden bir adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka silah ve sahte MİT personeli kimliği çıktı. Gözaltına alınan şüpheli İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Dolandırılan iş adamı Şıhlı İpkıran emniyete giderek ifade verdi ve Evren Tepeci'den şikayetçi oldu. İş adamının ifadesine göre; bir akaryakıt firması sahibi Şıhlı İpkıran, kendisini ilk etapta polis olarak tanıtan Evren Tepeci isimli şahısla tanıştı.
(Mağdur iş insanı Şıhlı İpkıran)
İLK 20 BİN TL'LİK BORÇ İSTEDİ
Evren Tepeci, kendisinin akademide okuduğunu, daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na çağrıldığını ve oraya geçtiğini aktardı. Kendisine MİT personeli süsü veren Evren Tepeci isimli dolandırıcı, iş adamı Şıhlı İpkıran'dan yaklaşık 3 ay kadar önce 20 bin TL borç para istedi. Borç parayı alan Evren Tepeci iş adamına, "Ev sahibi ile sorun yaşıyorum. Kiram doldu" diyerek 15 bin TL daha borç para istedi.
YAKLAŞIK 20 BİN TL'LİK TELEFON ALDI
İşadamı bu parayı Evren Tepeci'nin kendisine verdiği banka hesabına gönderdi. Evren Tepeci, 15 bin TL'yi 1 ay içerisinde ödeyeceğini, ilk aldığı 20 bin TL'yi ise yılbaşından sonra ödeyeceğini taahhüt etti. İş adamı, kefil olduğu Evren Tepeci'nin, telefoncu arkadaşından 18 bin 500 TL değerinde bir de cep telefonu aldığını söyledi. Tepeci, bu parayı da ödemezken, iş adamı kefil olması nedeniyle, cep telefoncu arkadaşına bu parayı kendisinin ödemek zorunda kalacağını dile getirdi.
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İŞ ADAMI OFİSİNDE YAKALATTI
İşadamı Şıhlı İpkıran ifadesinde, "Bana aldığı borçları ödemediği için ben bu durumdan rahatsız oldum. Dün, aynı mahallede oturduğum komşum Ş.A'dan da vadeli bir şekilde araç satın aldığını duydum. Onun da dolandırılacağını anladım" dedi. Evren Tepeci'yi arayarak ofisine geldiğini söyleyen iş adamı, " İşyerime geldiğinde, 'Birader kimliğini ve silahını ver hava atayım' dedim. Kimliğini ve silahını bana verdi. Bende 155'i arayarak polisi çağırdım. Gelen polis ekiplerine de MİT kimliği ve silahını ben teslim ettim. Yaklaşık 53 bin TL'lik maddi zararım vardır" ifadesini kullandı.