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SON DAKİKA! Çocukken taktığı küpe kâbusu oldu! Keloid hastalığı yüzünden kulakları duymayabilir

Son dakika haberler... Anne babalar dikkat! Kız çocuklarınıza aksesuar olarak taktığınız küpe onlar için büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. 'da yaşayan Yıldız ailesinin kızları Yağmur'un (17) kulaklarında, henüz 7 yaşındayken taktığı küpelerin alerji yapması sonucu keloid oluştu. Yağmur, tedavi olamazsa duyamayacak.

İHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 13:54 Son Güncelleme: 19.1.2021 14:24 ABONE OL
SON DAKİKA! Çocukken taktığı küpe kâbusu oldu! Keloid hastalığı yüzünden kulakları duymayabilir

Erzincan merkezde oturan Yıldız ailesinin 4 çocuğundan Yağmur'un kulaklarında, 7 yaşındayken taktiği küpelerin alerji yapmasıyla yaralar oluşmaya başladı ve keloid oluştu. Kulak yaraları bir türlü iyileşmeyen Yağmur Yıldız, "Okulumdan geri kaldım, derslerime çalışamıyorum. Herkesin bakışlarından rahatsız oluyorum. Doktorlar keloid hastalığı diyor. Her geçen gün kulaklarımdaki yaralar büyüyor. Çaresi bulunmazsa kulaklarım kapanacak, duymayacağım. Kanama yaptığı için günlük üstümü değişmek zorunda kalıyorum. Dışarı çıktığım zaman saçlarımla kapatıyorum. Lütfen bana yardım edin" şeklinde konuştu.

"HER GÜN KANLI YASTIĞINI YIKIYORUM"

Yağmur Yıldızın annesi Perişan Yıldız, "Yaklaşık 10 yıldır kızımın tedavisi için elimizden geleni yaptık ama bir sonuç alamadık. Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Kızımın bağırmasını, ağlamasını dinliyorum. Geceleri sabaha kadar yatamıyor. Ankara'ya götürdük, Erzurum'a götürdük, Trabzon'a götürdük hiç bir yerde çaresini bulamadık. 'İstanbul'da tedavisi var' dediler oraya da götürmeye gücümüz yok" diye konuştu.

Yağmur'un babası Halis Yıldız, "İnşaatlarda çalışarak evimi geçindirmeye çalışıyorum. Tedavi ettiremezsem yakında kızımın kulakları kapanacak, duymayacak. Tedavi için yardım bekliyoruz" dedi.

KELOİD NEDİR?

Yaraların iyileşme sürecinde aşırı hücre üretimi sonucunda oluşan aşırı fıbroz dokuya 'keloid' adı verilir. Keloid, pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı oluşumdur.

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SON DAKİKA! Çocukken taktığı küpe kâbusu oldu! Keloid hastalığı yüzünden kulakları duymayabilir
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