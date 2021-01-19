SON DAKİKA! Çocukken taktığı küpe kâbusu oldu! Keloid hastalığı yüzünden kulakları duymayabilir

"HER GÜN KANLI YASTIĞINI YIKIYORUM"



Yağmur Yıldızın annesi Perişan Yıldız, "Yaklaşık 10 yıldır kızımın tedavisi için elimizden geleni yaptık ama bir sonuç alamadık. Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Kızımın bağırmasını, ağlamasını dinliyorum. Geceleri sabaha kadar yatamıyor. Ankara'ya götürdük, Erzurum'a götürdük, Trabzon'a götürdük hiç bir yerde çaresini bulamadık. 'İstanbul'da tedavisi var' dediler oraya da götürmeye gücümüz yok" diye konuştu.