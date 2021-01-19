Tire’de 10 yıl sonra kar

İzmir'in Tire ilçe merkezine 10 yıl sonra kar yağdı. Muş'ta 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarındaki kar kalınlığı yer yer 4-5 metreye, Muş-Diyarbakır karayolunda ise 2 metreye ulaştı. Bitlis'te ve Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, araçlar ve tek katlı evler görünmez oldu. Denizli, Samsun ve Tokat kent merkezleri ileAmasya'ya da mevsimin ilk karı yağdı. Erzurum'un Köprüköy ilçesi ve Çat ilçesinde sobadan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Bursa'nın İznik ilçesinde kara saplanan 2 araçtaki 8 kişi kurtarıldı.Mustafa KAYA-Cevdet ÖZDEMİR-Muhammed UZUN-Barış SAVAŞ- Damla KAYAYERLİ-Ceren KURTYE-Ercan TOPAÇ-Furkan NEHRİİbrahim GÜRLER-Tuna ÇAM-Özgür ÖZDEMİR-Abbas ÇAKAR/SABAH