Son dakika haberi: Günlük korona tablosu ile 18 Ocak Türkiye corona virüs vaka sayısı son durum! 18 Ocak vaka sayısı

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı gibi tüm detaylar Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan tabloda kamuoyuna duyuruluyor. Salgın sürecinde günlük tespit edilen hasta sayısının kritik seviyeyi aşması üzerine uygulamaya geçen kısıtlamalar ise son dönemde koronavirüs tablosunda pozitif hasta sayısının düşüşü ile etkisini göstermeye başladı. Bu anlamda aşı uygulamalarıyla da beraber vakalardaki son durum milyonların gündeminde yer alıyor. Peki, 18 Ocak 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İşte Korona tablosu ile corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleri…
TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI SON DURUM (18 OCAK 2021)
Ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi vakalardaki kritik artış sonrası birçok alanda kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Kısıtlamalarla beraber günlük olarak tespit edilen Türkiye corona virüsü vaka sayısı şimdilerde yaşadığı düşüş ile gündemdeki yerini alıyor…
TÜRKİYE 18 OCAK CORONA VİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI!
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 148 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 803 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi.
Test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.
Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır." ifadelerini kullandı.
KOVİD-19 AŞISI YAPTIRAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 700 BİNİ GEÇTİ
Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının dördüncü gününde, 700 binden fazla sağlık çalışanına Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması sürdürülüyor.
ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM KURULUŞLARINDA KOVİD-19 AŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR
Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının hafta içinde tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanacak.
Aşı olacak kişilerin detaylı sağlık dosyaları ile aşılamanın yapılacağı odalara yönelik çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.
Engelli ve yaşlıların Kovid-19 aşısı, dışarı çıkmadan kaldıkları kuruluşta uygulanacak. Kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada tamamlanması planlanıyor.