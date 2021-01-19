Son dakika haberi: Günlük korona tablosu ile 18 Ocak Türkiye corona virüs vaka sayısı son durum! 18 Ocak vaka sayısı

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı gibi tüm detaylar Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan tabloda kamuoyuna duyuruluyor. Salgın sürecinde günlük tespit edilen hasta sayısının kritik seviyeyi aşması üzerine uygulamaya geçen kısıtlamalar ise son dönemde koronavirüs tablosunda pozitif hasta sayısının düşüşü ile etkisini göstermeye başladı. Bu anlamda aşı uygulamalarıyla da beraber vakalardaki son durum milyonların gündeminde yer alıyor. Peki, 18 Ocak 2021 Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İşte Korona tablosu ile corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI SON DURUM (18 OCAK 2021)

Ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi vakalardaki kritik artış sonrası birçok alanda kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Kısıtlamalarla beraber günlük olarak tespit edilen Türkiye corona virüsü vaka sayısı şimdilerde yaşadığı düşüş ile gündemdeki yerini alıyor…