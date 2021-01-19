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'da hamile kadın için ekipler seferber oldu

'ın ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 19.1.2021 16:16 ABONE OL
Van'da hamile kadın için ekipler seferber oldu

Van'ın Çaldıran ilçesine 20 kilometre mesafedeki İncealan Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan Bilcan Turan'ın yakınları, yolun kapanması nedeniyle Turan'ı hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.

HAMİLE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Hastayı almaya giden ambulans da mahalleye 15 kilometre kala tipi nedeniyle kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Yoğun kar ve tipiye rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan Turan'ın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Van'da hamile kadın için ekipler seferber oldu
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