Yemek vakti

Bursa'da 138 türden 1500 civarında hayvanı barındıran Hayvanat Bahçesi'nde, yoğun kar yağışı, ağır hava şartlarına alışkın hayvanlara adeta doğal yaşamlarını hatırlattı. Beslenme saatinde, doğal ortamına uygun hazırlanan besinleri yiyen, hayvanat bahçesinin avcı konuklarından Sibirya kaplanına etler ağaç gövdesine asılarak veriliyor. Kaplan ağaçlara tırmanarak etine ulaşıyor. Afrika penguenleri, bakıcıları tarafından elle besleniyor. Kızıl geyiklerin ise bakıcılarına olan bağlılığı dikkati çekiyor.