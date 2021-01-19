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Yemek vakti

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 ABONE OL
Yemek vakti
Bursa'da 138 türden 1500 civarında hayvanı barındıran Hayvanat Bahçesi'nde, yoğun kar yağışı, ağır hava şartlarına alışkın hayvanlara adeta doğal yaşamlarını hatırlattı. Beslenme saatinde, doğal ortamına uygun hazırlanan besinleri yiyen, hayvanat bahçesinin avcı konuklarından Sibirya kaplanına etler ağaç gövdesine asılarak veriliyor. Kaplan ağaçlara tırmanarak etine ulaşıyor. Afrika penguenleri, bakıcıları tarafından elle besleniyor. Kızıl geyiklerin ise bakıcılarına olan bağlılığı dikkati çekiyor.
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Yemek vakti
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