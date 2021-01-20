65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri gün içinde sıklıkla sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede ile belirli yaş gruplarına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaşmıştı. Hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde uygulanan kısıtlamalarla birlikte vaka sayısı düşürülmesi amaçlanıyor. Dışarıda işleri olan vatandaşlar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri merak ediyor. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni ne zaman, kaçta başlıyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri gün içerisinde milyonlarca kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği biliniyor…