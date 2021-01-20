65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri gün içinde sıklıkla sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede ile belirli yaş gruplarına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaşmıştı. Hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde uygulanan kısıtlamalarla birlikte vaka sayısı düşürülmesi amaçlanıyor. Dışarıda işleri olan vatandaşlar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri merak ediyor. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni ne zaman, kaçta başlıyor?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri gün içerisinde milyonlarca kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği biliniyor…
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.