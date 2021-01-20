Doktor ‘Oh be’ diyerek paylaştı! Paylaşımı büyük beğeni topladı

Koronavirüsün yayılımını durdurmak amacıyla, alınan tedbir ve uygulanan kısıtlamalar ile yurt genelinde vaka sayılarının düşmesini sağladı. Vaka sayıları ve yoğun bakım ünitelerinde yaşanan düşüşün, en yüksek oranda yaşandığı Kocaeli'nde ise, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Deniz Heppekcan'ın 'Oh be' başlığı ile paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

DOKTORLARIN DUYGULARINA TERCÜMAN OLDU

Sosyal medyada gündem olan fotoğraf, aylardır koronavirüs ile en ön cephede mücadele veren doktorların duygularına tercüman oldu. Yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi ve yurt genelinde 30 bini geçen vaka sayısı, 6 binlere kadar geriledi.

Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlama var. Aralık ayının ilk haftası yüzde 72'yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da yüzde 60'ın altına çekildi.

GÜNLÜK 3 BİNLERDEN 150'YE DÜŞTÜ

Yoğun Bakım doktorunun paylaşım yaptığı Kocaeli'nde ise sağlık müdürlüğünden edinilen bilgilere göre günlük vaka sayısı 100 ile 150 arasında olarak yüzde 5'e kadar düştü. Kasım ayında günlük vaka sayılarının 3 bin olduğu Kocaeli'nde yüzde 79 oranında doluluk oranına sahip yoğun bakım servislerinin tam olarak boşalmasa da yüzde 35'lere kadar düştüğü öğrenildi.