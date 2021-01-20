Hayrettin Karaca kimdir? Çevre hareketlerinin 'büyük babası' Hayrettin Karaca'nın ölüm yıldönümü

Geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta hayatını kaybeden Hayrettin Karaca, Türk çevre hareketinin büyük babası olarak biliniyordu. Başarılı bir iş adamı ve çevre koruma uzmanı olarak Türkiye'de çevre koruma konusunda lider bir eğitimci ve aktivist olarak tanındı. Ünlü çevre aktivisti TEMA Vakfı Kurucu Başkanı Hayrettin Karaca 20 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde hayatını kaybetmiş ve sevenlerini yasa boğmuştu. Ölümünün birinci yılında, vatandaşlar TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca kimdir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Hayrettin Karaca'nın kurduğu çevre temelli TEMA Vakfı toprak ve doğal yaşam alanlarını korumak için ülke çapında bir hareket oluşturdu.

İŞADAMLIĞINDAN ÇEVRECİ AKTİVİSTLİĞE

4 Nisan 1922'de doğan Hayrettin Karaca, başarılı bir tekstil işi kurdu. 1970'lerde Türkiye'yi dolaştı ve genel olarak çevresel bozulmalar ve özellikle toprak erozyonu konusunda endişeleri üzerine çalışmalar başlattı.