Kosova Teknopark için imzalar atıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi arasında Kosova'nın başkenti Priştine'de imzalanan protokolle Kosova Teknopark'ın ilk adımları atıldı.

Trakya Üniversitesi ve Kosova heyetleri arasında geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana sürdürülen görüşmeler sonuç verdi. Kosova Teknopark'ın kuruluşu için Priştine'de protokol imza törenine Trakya Üniversitesi'ni temsilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark A. Ş. Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Kosova heyetinden ise Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi, Bakanlık Müsteşarı Gentiana Islamaj, Kabine Şefi Albert Maxhuni, Genel Müdür Kreshnik Thaqi ve Bakan Danışmanı Mert Aşıkferki katıldı. 19 Ocak Salı günü Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı binasında gerçekleştirilen törende, Kosova Teknopark fikrinin hayata geçmesi için yoğun çaba sarf eden, Trakya Üniversitesi mezunu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı Levent Buş da hazır bulundu.

"BALKANLARA OLAN SEVDAMIZIN TEZAHÜRÜ"

Kosova'yı dost ve kardeş ülke olarak gördüklerini, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesi için çabaladıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, "Bugün ilk adımlarını attığımız Kosova Teknopark ile bu alandaki eşsiz bilgi birikimimizi gönül coğrafyamıza taşıyoruz. Trakya Üniversitesi olarak, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda hiçbir beklenti içine girmedik, bundan sonra da girmeyeceğiz. Kosova ve Balkanlara sunduğumuz tüm hizmetler gibi teknopark modeli de Balkanlar sevdamızın tezahürüdür" dedi.

KRASNIQI: TARİHİ GÜN

Kosova için tarihî günlerden birinin yaşandığını belirten Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi, Trakya Üniversitesi'nin destekleriyle Priştine'de hayata geçirecekleri Kosova Teknopark sayesinde Kosovalı gençleri ülke sınırları içerisinde teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona yönlendirerek bir istihdam üretecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu adımın tüm planlamasını ve modellemesini büyük bir coşku ve memnuniyetle gerçekleştiren Bakan Vesel Krasniqi şunları söyledi: "Türkiye, Kosova ve Kosova halkının en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Yıllar önce genç Kosova Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu desteğini, bugün de her konuda ve güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz. Bugün, Türkiye ve Kosova arasındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledik. Öğrencilerimizin eğitimine, hastalarımızın tedavisine ve daha birçok vesile ile ülkemize destek veren dost ve kardeş ülke Türkiye ile Balkan coğrafyasının en değerli eğitim kurumlarından biri olan Trakya Üniversitesi'ne, Kosova ve Balkanlar adına gönülden teşekkür ediyoruz."

İmza töreni sonrası Trakya Üniversitesi ve Kosova heyeti, Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.