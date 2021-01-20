Meteoroloji'den son dakika kar, buzlanma ve don uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde bekleniyor...

MGM'nin son dakika hava durumu tahmin raporunda ülkenin birçok kesiminde kar buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşüşüyle beraber etkili olacak hadise nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi. İşte son dakika hava durumu uyarısına dair detaylar…
KAR, BUZLANMA VE DON UYARISI!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin etkili olacağını ifade eden MGM, 11 il için ise kar yağışı uyarısında bulundu…
METEOROLOJİ'DEN TURUNCU UYARI
Doğu Karadeniz ile Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Öte yandan Marmara Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu