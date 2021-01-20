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Meteoroloji'den kar, buzlanma ve don uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde bekleniyor...

Meteoroloji’den gelen değerlendirmelerine göre; yurdun bazı kesimlerine buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Gece ve sabah saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak don hadisesiyle beraber yer yer sis ve pus olayı da bekleniyor. Öte yandan ülke genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 dereceye kadar düşüş yaşayacağı ifade edildi. İşte Meteoroloji’den gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 20.1.2021 22:38 Son Güncelleme: 20.1.2021 22:53 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika kar, buzlanma ve don uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde bekleniyor...

MGM'nin son dakika hava durumu tahmin raporunda ülkenin birçok kesiminde kar buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşüşüyle beraber etkili olacak hadise nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi. İşte son dakika hava durumu uyarısına dair detaylar…

KAR, BUZLANMA VE DON UYARISI!

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin etkili olacağını ifade eden MGM, 11 il için ise kar yağışı uyarısında bulundu…

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU UYARI

Doğu Karadeniz ile Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan Marmara Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika kar, buzlanma ve don uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde bekleniyor...
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