Mirasçılık belgesi nasıl ve nereden alınır? E devlet ile 2021 Mirasçılık belgesi sorgulama ekranı!

Mirasçılık belgesi sorgulamaları son günlerde gündeme geliyor. Yakınlarının ölümünün ardından kendilerine kalan mirastan yararlanmak isteyenler e devlet ile sorgulamalarını kolaylıkla halledebiliyor. Bu belge miras bırakanın ölümünün ardından talep edilebilecek bir belge olup, mirasçılardan birinin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi veya Türkiye'deki bütün noterlerden alınabilir. Peki Mirasçılık belgesi nasıl alınır? E devlet ile 2021 Mirasçılık belgesi sorgulama ekranı
Mirasçılık belgesi e devlet hizmetlerden biri olarak son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Mirasçılık belgesi sorgulamaları e-Devlet uygulamasından gerçekleştiriliyor. Detaylar şöyle;
e-Devlet uygulamasından "Veraset İlamı Sorgulama" hizmetine girerek mirasçısı olduğu dosyaları sorgulanabilir ve mirasçılık belgesini görüntülenebilir.
Öncelikle E-Devlet Mirasçılık Belgesi Sorgulama linkine tıklayın.
Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan miras bırakıp bırakmadığını merak ettiğiniz kişinin TC Kimlik Numarasını girin.
Eğer bu kişi size herhangi bir miras bıraktı ise dökümanı karşınıza çıkacaktır. Ancak miras bırakılmamış ise "Kayıt Bulunamadı" uyarısı ile karşılaşılacaktır.
Yargı birimlerinden alınan "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" ve "Mirasçılık Belgesinin İptali" kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.
Miras bırakanın ölümü anında alacakları, hakları ve borçlarından oluşan terekesi kül halinde mirasçılara geçer. Mirasçılar, tereke üzerinde tasarrufta bulunmak işlem yapmak istediklerinde bankalar, devlet kurumları ve özel şirketler, kendilerinden mirasçılıklarını ispatına yarayan belge istemektedir.