Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?

Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri gelirken, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde ciddi oranda düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşlerin sonrasında restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararı sonrası, restoranlar ve kafeler başta olmak üzere, birçok işletme oturarak hizmet vermeye kapatılmıştı. Peki, kapatılan işletmeler, restoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?

KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi. Ancak, bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı öncesi bazı kulis bilgileri var. İşte, bugünkü Bilim Kurulu toplantısı öncesi A Haber ekranlarında yapılan değerlendirmeler...