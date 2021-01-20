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Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı sonrası yasakları ne zaman kalkacak?

bugün yapılacak ve kabineye iletilmek üzere kritik tavsiye kararları alınması bekleniyor. Son kabine toplantısında Başkan Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Kısıtlaması bulunan ve ne zaman açılacağı en çok merak edilen işletmeler arasında restoranlar, kafeler ve lokantalar yer alıyor. Peki, 2021 yılında restoranlar, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte, kısıtlamalar hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:06 ABONE OL
Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?

Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri gelirken, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde ciddi oranda düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşlerin sonrasında restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararı sonrası, restoranlar ve kafeler başta olmak üzere, birçok işletme oturarak hizmet vermeye kapatılmıştı. Peki, kapatılan işletmeler, restoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?

KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi. Ancak, bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı öncesi bazı kulis bilgileri var. İşte, bugünkü Bilim Kurulu toplantısı öncesi A Haber ekranlarında yapılan değerlendirmeler...

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ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.

Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

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Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?
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