Sarı, ‘üç boyutlu kadastro ve gayrimenkul değerleme projesi’ toplantısına katıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Amasya'da pilot uygulamasına başlanan 'Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi' tanıtım toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğünden yetkililer yer aldı.

Ülkede ilk olma özelliği taşıyan bu projede Amasya'nın pilot il olarak seçilmesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür ettiğini söyleyen Vali Masatlı, "Ülkemizdeki gayrimenkul varlıklarının detaylı analizini yapacak bu proje, konut stokumuzun belirlenmesi, çok boyutlu kadastroya geçiş, kentsel dönüşüm çalışmaları için veri sağlaması, doğal afetler sonrasında taşınmaz ve kullanıcı bilgilerine hızlı ulaşım ve yapılaşmaya yönelik yasal ve fiili durum farklılıklarının tespit edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Projenin sonuçlanmasıyla vatandaşlarımız ayrıca sahip oldukları ya da satın almak istedikleri gayrimenkulün emlak değeri, yapım tarihi, depreme dayanıklılık durumu gibi birçok bilgiye de tek elden erişim sağlayabileceklerdir. Bu projenin uygulanması için pilot il olarak Amasya'mızın seçilmesi oldukça önemlidir. Bizde devletimizin İlimize duyduğu güvene layık olmak adına şuan Amasya merkez ilçemizde 17 mahalle bazında tamamlanan çalışmaları kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda desteğine ihtiyaç duyulan tüm kamu kurumları da üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir" dedi.



Toplantıda daha sonra İl Kadastro Müdürü Fazlı Elçi tarafından projenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşılarak, katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Toplantı konu hakkında görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.