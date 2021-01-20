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Son dakika: 'da inanılmaz kaza. 300 kilonun altında kaldı!

'nın ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Edip Mustafa, TIR'dan düşen 300 kilogramlık sünger kalıbının altında ezildi. Talihsiz gençin imdadına sağlık ekipleri yetişti. İşte dehşet veren olayın kareleri...

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 15:42 ABONE OL
Son dakika: Bursa'da inanılmaz kaza. 300 kilonun altında kaldı!

Olay, saat 13.00'de, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya firmasının önünde meydana geldi.

Firmada çalışan işçiler, TIR dorsesinde getirilen sünger kalıplarını indirmek istedi. Ancak kalıplardan biri, motosikletiyle yoldan geçen
Muhammet Edip Mustafa'nın üzerine düştü.

300 kilogram ağırlığındaki sünger kalıbının altında kalan Mustafa yaralandı. İşçiler tarafından kurtarılıp, altında kaldığı sünger kalıbının üzerine yatırılan Mustafa ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.


Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Mustafa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

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Son dakika: Bursa'da inanılmaz kaza. 300 kilonun altında kaldı!
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