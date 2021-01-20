Son dakika: Evde doğum yaptı! Bebeğini bıçaklayarak öldürdü...

Evde yapılan incelemede bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeğin cesedi, inceleme sonrası morga kaldırıldı. M.T.'nin tedavisinin devam ettiği hastane odanın önünde polis nöbet tutarken, gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.'nin ifadesi tedavisinin ardından alınacak. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.