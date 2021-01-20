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Son dakika: Evde doğum yaptı! Bebeğini bıçaklayarak öldürdü...

'nde meydana gelen korkunç olayda evde doğum yapan kadının bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Kanaması olan genç kadın hastanede tedavi altına alınırken gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeğin cesedi, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 13:19 Son Güncelleme: 20.1.2021 13:26 ABONE OL
Son dakika: Evde doğum yaptı! Bebeğini bıçaklayarak öldürdü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde M.T.'nin (29), evinde dünyaya getirdiği bebeği, bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olan M.T. hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan eşi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay önceki gün, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sancıları tutan 3 çocuk annesi M.T. evde doğum yaptı. M.T. dünyaya getirdiği erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

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Kanaması olan kadın özel bir hastaneye giderken, olay polise bildirildi.

Evde yapılan incelemede bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeğin cesedi, inceleme sonrası morga kaldırıldı. M.T.'nin tedavisinin devam ettiği hastane odanın önünde polis nöbet tutarken, gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.'nin ifadesi tedavisinin ardından alınacak. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Son dakika: Evde doğum yaptı! Bebeğini bıçaklayarak öldürdü...
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