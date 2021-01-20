Son dakika: Hande Çinkitaş davasında flaş gelişme! Sanıkların yargılanmasına başlandı

İstanbul İçerenköy'de, 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÇEKİÇ VE KESİCİ ALETLERLE...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde bıçaklanarak öldürüldüğü, daire kapısı ve pencerelerinde zorlama izi olmadığı aktarılmıştı.

YARGILANMALARINA BAŞLANDI

Olaya ilişkin 'Canavarca hisle ya da acı çektirerek öldürme, altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

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DURUŞMAYA KATILDILAR

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ilk celsesine katılmak üzere müşteki anne Handan Yılmazer, müşteki avukatı Duygu Alkan, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve dernek avukatı mahkemede hazır bulunurken tutuklu sanıklar baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş, duruşmaya katıldı.