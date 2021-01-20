Son dakika: Kadıköy’de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcıya elektronik kelepçe!

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe Mahallesi Ortabahar Sokak'ta meydana gelen olayda Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alınmıştı. Bakıcı R.R. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
'İŞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDUM'
Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı emniyetteki ifadesinde 2020 Aralık ayından itibaren F.K. isimli yaşlı kadına bakıcılık yapmaya başladığını, yaşlı kadının evinde yatılı kaldığını, bakıcılık yaptığı süre boyunca yaşlı kadına hiç vurmadığını, yaşlı kadının bazen kendisine şaka amaçlı kötü şekilde konuştuğunu, bu kötü konuşmalarına rağmen yaşlı olduğu için ona kötü davranmadığını söyledi. Şüpheli bakıcı ifadesinin devamında 'Bakıcılığını yaptığım F.K., her gün ablasıyla telefonda konuşurdu.
Ablası benim ona iyi bakıp bakmadığımı sorardı. F.K. da bazen 'iyi bakıyor' bazen de 'bana yemek vermedi' şeklinde tutarsız cevaplar verirdi. Ablası eve geldiğinde benden çok memnun olduğunu söylerdi. Ben kötü şakaları kaldıramayıp işi bırakmayı düşünüyordum. Bunu ablasına söylediğimde işi bırakmamam için bana ısrar ediyordu.' dedi.
'VİDEOYU İZLEDİĞİMDE BEN DE ŞAŞIRDIM'
Şüpheli R.R. ifadesine '31 aralık 2020 tarihinde işlerim olduğundan 4 gün izin kullanmak istedim. Yerime de başka bir bakıcı arkadaşımın geleceğini söyledim. Ablası da bu durumu kabul etti. Yerime gelecek arkadaşım iki gün misafir gelip kalmak istediğini sonrasında da 4 gün benim yerime bakıcılık yapacağını söyledi. Söz konusu videonun 29 Aralık 2020 tarihinde çekildiğini düşünüyorum. O sırada arkadaşımın video çektiğini görmedim. Videoyu izlediğimde yaşlı kadına söylediklerime ve terlik fırlatmama ben de şaşırdım. Çok üzgünüm. O gün arkadaşımla alkol kullanmıştım. Alkol etkisiyle yaptığımı düşünüyorum. İzne ayrıldıktan 1 gün sonra arkadaşım beni aradı ve 'Seni burda istemiyorlar eşyaları al ve git' dedi. Ben de iznimin bitmesini beklemeden eve gidip olayı öğrenmek istedim' şeklinde devam etti.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
İfadesinin devamında eve gittiğinde yaşlı kadın, ablası ve bakıcı arkadaşının olduğunu söyleyen şüpheli kadın, arkadaşına 'Beni işimden ettin, 5 yaşında kızım var' dediğini, bunun üzerine arkadaşının kendisine tokat atıp boğazını sıktığını, sonrasında kendisinin evden ayrıldığını söyledi. Şüpheli R.R. ifadesine 'Sorduğunuz Emre isimli şahsı tanımam. Bakıcı arkadaşım yanımdayken beni kameradan göstermiş. Sonrasında şahıs beni arayıp onunla birlikte olmazsam beni darp ettireceğini söyledi. Videoyu kimin ortaya çıkardığını bilmiyorum. Ama yaşanan bu olaydan dolayı üzgünüm ve pişmanım. Bugüne kadar F.K.'yı darp etmedim.' sözleriyle sonlandırdı.
ELEKTRONİK KELEPÇEYLE EV HAPSİNDE KALACAK
Emniyetteki işlemlerinden sonra şüpheli bakıcı kadın 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun ardından mahkeme, şüpheli R.R. isimli kadının, elektronik kelepçe takılma koşuluyla ikametinden çıkmaması şartına bağlı serbest bırakılmasına karar verdi.
İstanbul Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada | Video