Son dakika: Kadıköy’de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcıya elektronik kelepçe!

'VİDEOYU İZLEDİĞİMDE BEN DE ŞAŞIRDIM'

Şüpheli R.R. ifadesine '31 aralık 2020 tarihinde işlerim olduğundan 4 gün izin kullanmak istedim. Yerime de başka bir bakıcı arkadaşımın geleceğini söyledim. Ablası da bu durumu kabul etti. Yerime gelecek arkadaşım iki gün misafir gelip kalmak istediğini sonrasında da 4 gün benim yerime bakıcılık yapacağını söyledi. Söz konusu videonun 29 Aralık 2020 tarihinde çekildiğini düşünüyorum. O sırada arkadaşımın video çektiğini görmedim. Videoyu izlediğimde yaşlı kadına söylediklerime ve terlik fırlatmama ben de şaşırdım. Çok üzgünüm. O gün arkadaşımla alkol kullanmıştım. Alkol etkisiyle yaptığımı düşünüyorum. İzne ayrıldıktan 1 gün sonra arkadaşım beni aradı ve 'Seni burda istemiyorlar eşyaları al ve git' dedi. Ben de iznimin bitmesini beklemeden eve gidip olayı öğrenmek istedim' şeklinde devam etti.