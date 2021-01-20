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Son dakika: Önlemler işe yaradı. O ilçede vaka sayısı sıfırlandı!

, pandemi döneminde sağlık alanında önemli adımlar attı. Alınan tedbirlerden sonra güzel haberler gelmeye başladı. Son dakika bilgisine göre; 'un bir ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı. Kaymakamlık, konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 15:54 ABONE OL
Son dakika: Önlemler işe yaradı. O ilçede Koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı!

Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Alınan önlemler sayesinde vaka sayıları hızla düşmeye başladı. Çorum'un Laçin ilçesinde ise hiç hasta kalmadı. Kaymakamlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde Covid-19 hasta ya da temaslısının kalmadığı açıklandı.

Açıklamada Laçin Kaymakamı Emine Karataş'ın, "Bugün itibarıyla ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslı vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ederim" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Önlemler işe yaradı. O ilçede Koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı!
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