Son dakika: Önlemler işe yaradı. O ilçede Koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı!

Açıklamada Laçin Kaymakamı Emine Karataş'ın, "Bugün itibarıyla ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslı vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ederim" ifadelerine yer verildi.