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Yaptığı yürek ısıttı! 6 yavrusu yeni yuvalarında gözlerini açtı!

'da fabrika müdürü Yusuf Altıntaş, karlı havada donmak üzereyken bulduğu ile 6 yavrusunu sahiplendi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 12:12 ABONE OL
Yaptığı yürek ısıttı! 6 köpek yavrusu yeni yuvalarında gözlerini açtı!

İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının müdürü Yusuf Altıntaş, iş yerinin karşısındaki araziden köpek sesi geldiğini fark etti. Hemen sesin geldiği yöne giden Altıntaş, bir köpek ile 6 yavrusunun kar içinde donmak üzere olduğunu gördü.

Altıntaş, köpekleri iş yerine getirip, yanan sobanın yanına yerleştirerek donmaktan kurtardı. Köpekleri sahiplenen Altıntaş, soğuk havalarda zor şartlar altında kalan sokak hayvanları için açık alanlara yiyecek bırakılması çağrısında bulundu.


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Yaptığı yürek ısıttı! 6 köpek yavrusu yeni yuvalarında gözlerini açtı!
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