Yaşlı kadını rehin almıştı! Bıçaklı saldırgan sonunda teslim oldu

Olay Üsküdar ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde 20 Ocak Çarşamba günü gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre annesi ve babası kısa bir süre önce boşanan C.Ş.(27), alkol alarak üvey akrabası olduğu ileri sürülen 74 yaşındaki N.T.'nin evine geldi. İkili, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Bunun üzerine şüpheli C.Ş.,eline geçirdiği bir bıçak ile yaşlı kadını rehin aldı.

ANNESİNİ ÇAĞIRDI



Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen polis, şüpheli C.Ş.'yi ikna etmeye çalıştı. Şüphelinin, annesiyle görüşmek istediğini belirtmesi üzerine polis, C.Ş.'nin annesini olay yerine getirdi. Bıçaklı saldırgan, annesiyle görüştükten kısa bir süre sonra rehin aldığı yaşlı kadını serbest bıraktı.

POLİSE TESLİM OLDU



Annesinin gelmesiyle rehin aldığı yaşlı kadını serbest bırakan şüpheli, polisin yoğun ısrarı ve ikna çabasının ardından elindeki bıçakla beraber teslim oldu. Gözaltına alınan C.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.