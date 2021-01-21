372 milyon liralık sahte parfüm operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da "Merdiven Altı" olarak adlandırılan uygunsuz adres ve koşullarda sahte parfüm imal eden 4 şüpheli yakalandı. Dokuz farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte parfüm üretiminde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 372 milyon lira olan yüz binlerce ürün ele geçirildi.

İstanbul'un Başakşehir ve Küçükçekmece İlçeleri'nde bulunan dokuz farklı adreste sahte parfüm imalatı yapıldığını tespit edilen İstanbul Emniyetİ Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Polisler, söz konusu adreslere 20 Ocak Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenledi.





YAKLAŞIK BİR BUÇUK MİLYON MALZEME ELE GEÇİRİLDİ



Sahte parfüm imal edildiği tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 464 bin satışa hazır parfüm, 966 şişe ve farklı markalarda etiket, 100 litre saf alkol, iki bin 825 litre parfüm sıvısı, bir parfüm dolum makinesi, bir parfüm kapağı takma makinesi olmak üzere toplam değeri 372 milyon 962 bin 810 lira olan bir milyon 430 bin 594 malzeme ele geçirildi.



4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



C.Ç., K.A., R.B. ve V.H. isimli 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.