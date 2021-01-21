Annelerin oturma eylemine bir daha katıldı: 507'inci gününde sayı 193 oldu

oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

OTURMA EYLEMİNE KATILDILAR

Eylemin 507'inci gününde bir aile daha oturma eylemine katıldı. Şuana kadar 20 aile evladına kavuştuğu eylemde sayı 193'e yükseldi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu için gelen anne Fatma ve baba Nurettin Borak HDP önüne geldi. Borak çifti, çocuklarının fotoğrafını ellerine alarak oturma eylemine başladı.



HDP'Lİ VEKİLE SORUŞTURMA



Bu arada, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere zafer işareti yapan HDP'li milletvekili Erol Katırcıoğlu, hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.