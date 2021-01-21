Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 21 Ocak 2021 İSKİ verilerine göre İstanbul’da hangi baraj ne kadar doldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranları belli oluyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle ciddi su sıkıntıları yaşanırken barajlardaki su seviyesi günden güne araştırılıyor. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düşerken bugün 31.04 seviyesine ulaştı. Peki Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 21 Ocak 2021 İstanbul'da hangi baraj ne kadar doldu?

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?

Baraj doluluk oranları ile ilgili son gelişmeler şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ verilerine göre, 21 Ocak 2021 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 31,04'e yükseldi. Detaylar şöyle;