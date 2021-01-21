Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 21 Ocak 2021 İSKİ verilerine göre İstanbul’da hangi baraj ne kadar doldu?

ne kadar oldu? 21 Ocak 2021 İSKİ verilerine göre İstanbul’da hangi baraj ne kadar doldu?

son günlerde vatandaşların bir numaralı gündemi oluyor. Dünya genelinde artan kuraklık tehlikesiyle birlikte barajlardaki su seviyesi bu açıdan önem kazanıyor. İSKİ verilerine göre İstanbul’da 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan bugün itibariyle 11,88 artışla 31.04 seviyesine ulaştı. İstanbul genelinde devam eden yağışlı hava, barajlardaki su seviyesini de arttırırken kar yağışları da olumlu yönde etkiledi. Peki ? 21 Ocak 2021 İstanbul’da hangi baraj ne kadar doldu, son durum ne?

Giriş Tarihi: 21.1.2021 12:08 Son Güncelleme: 21.1.2021 12:09 ABONE OL
Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 21 Ocak 2021 İSKİ verilerine göre İstanbul’da hangi baraj ne kadar doldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranları belli oluyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle ciddi su sıkıntıları yaşanırken barajlardaki su seviyesi günden güne araştırılıyor. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düşerken bugün 31.04 seviyesine ulaştı. Peki Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 21 Ocak 2021 İstanbul'da hangi baraj ne kadar doldu?

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?

Baraj doluluk oranları ile ilgili son gelişmeler şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ verilerine göre, 21 Ocak 2021 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 31,04'e yükseldi. Detaylar şöyle;

21 OCAK 2021 İSTANBUL'DA HANGİ BARAJ NE KADAR DOLDU?

İstanbul yaklaşık 2 haftadır yağışlı havanın etkisi altındaydı, 8 Ocak'ta başlayan yağmurlar, 15 Ocak'ta yerini kar yağışına bırakmıştı. Bu haftanın ortasında ise yağışlar dursa da eriyen karlar barajlardaki su seviyesini arttırmaya devam etti.

Bugün itibariyle baraj doluluk oranı 31,04 seviyesine yükseldi.

İŞTE BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİNDE SON DURUM!

Ömerli Barajı: Doluluk oranı yüzde 30.14

Papuçdere Barajı: Doluluk oranı yüzde 14.59

Sazlıdere Barajı: Doluluk oranı yüzde 12.13

Büyükçekmece Barajı: Doluluk oranı yüzde 30.94

Alibeyköy Barajı: Doluluk oranı yüzde 42.32

Terkos Barajı: Doluluk oranı yüzde 32.13

Kazandere Barajı: Doluluk oranı yüzde 36.50

Elmalı Barajı: Doluluk oranı yüzde 36.50

Darlık Barajı: Doluluk oranı yüzde 49.51

Istrancalar Barajı: Doluluk oranı yüzde 62.70

ARKADAŞINA GÖNDER
Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 21 Ocak 2021 İSKİ verilerine göre İstanbul’da hangi baraj ne kadar doldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA