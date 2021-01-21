Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 21 Ocak 2021 İSKİ verilerine göre İstanbul’da hangi baraj ne kadar doldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranları belli oluyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle ciddi su sıkıntıları yaşanırken barajlardaki su seviyesi günden güne araştırılıyor. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düşerken bugün 31.04 seviyesine ulaştı. Peki Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 21 Ocak 2021 İstanbul'da hangi baraj ne kadar doldu?
Baraj doluluk oranları ile ilgili son gelişmeler şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ verilerine göre, 21 Ocak 2021 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 31,04'e yükseldi. Detaylar şöyle;
İstanbul yaklaşık 2 haftadır yağışlı havanın etkisi altındaydı, 8 Ocak'ta başlayan yağmurlar, 15 Ocak'ta yerini kar yağışına bırakmıştı. Bu haftanın ortasında ise yağışlar dursa da eriyen karlar barajlardaki su seviyesini arttırmaya devam etti.
Bugün itibariyle baraj doluluk oranı 31,04 seviyesine yükseldi.
Ömerli Barajı: Doluluk oranı yüzde 30.14
Papuçdere Barajı: Doluluk oranı yüzde 14.59
Sazlıdere Barajı: Doluluk oranı yüzde 12.13
Büyükçekmece Barajı: Doluluk oranı yüzde 30.94
Alibeyköy Barajı: Doluluk oranı yüzde 42.32
Terkos Barajı: Doluluk oranı yüzde 32.13
Kazandere Barajı: Doluluk oranı yüzde 36.50
Elmalı Barajı: Doluluk oranı yüzde 36.50
Darlık Barajı: Doluluk oranı yüzde 49.51
Istrancalar Barajı: Doluluk oranı yüzde 62.70