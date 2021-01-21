Bodrumlu yabancılardan Türkiye'ye övgü: KOVİD-19 tedbirlerine güveniyoruz!

"TÜRKİYE GERÇEKTEN BENİM BİRİNCİ VATANIM GİBİ"

Chirkunova, Kovid-19'a ilişkin alınan tedbirleri görünce mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bence alınan tedbirler gayet yerinde. Bazı ülkelerdeki gibi kaotik değişiklikler yapılmıyor. Bazı ülkelerde iş yerleri tamamen kapatılıyor ama burada en azından insanlar iş yapmaya devam edebiliyor. Kısıtlamalar sayesinde vaka sayılarında azalmalar oldu. Kararlar işe yarıyor, hatta vaka sayıları da burada her geçen gün düşüyor. Bizim normal hayatımız ise devam ediyor. Biz dışarıya çıkabiliyoruz, yürüyebiliyoruz. ABD, İngiltere, İspanya'da yaşadım. Ama benim evim burası, burada huzur buldum. Türkiye gerçekten benim birinci vatanım gibi. Bunu kalbimin içinde hissediyorum. Türk yemeklerini de çok seviyorum."

"TÜRKİYE SALGIN SÜRECİNE İYİ REAKSİYON GÖSTERDİ"

İngiliz uyruklu Claire Fazla (44) da Türkiye'ye hayat şartlarının güzel olduğunu dile getirdi. Ancak salgın süresince daha çok evde zaman geçirmeyi tercih ettiğini vurgulayan Fazla şunları kaydetti: "Türkiye salgın sürecine iyi reaksiyon gösterdi. Tedbirler anlamında İngiltere'den daha iyi diye düşünüyorum. Maske, mesafe ve hijyen konusundaki yaptırımlarıyla da başarılı. Maske verilmesi, takmayanlara da ceza kesilmesi caydırıcılık için önemli. Türkiye bizim için çok önemli bir yer. Burada çok güzel arkadaşlıklar kurdum. İyi alışveriş merkezleri ve hastanelerin olması gayet güzel. Artık Türkiye'den başka bir yerde yaşayabilir miyim bilemiyorum."

Turizm sektöründe çalışan iki çocuk annesi Rus vatandaşı Victoria Salmina (49) da ilçeye 4 yıl önce yerleştiğini, burada yaşamaktan çok büyük keyif aldığını söyledi. Türk insanının çok sıcak kanlı ve saygılı olduğuna işaret eden Salmina, "Türkiye'de 22 yıldır yaşıyorum, Bodrum'a 4 yıl önce tatil için gelmiştim ve buraya taşınmaya karar verdim. Bodrum'da çalışmaya başladım, sonra da ev aldım. Salgınla ilgili gerekli tedbirlerin iyi şekilde alındığını düşünüyorum. Herkes gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorum. Burada Kovid-19'a karşı kendimi güvende hissediyorum. Türkiye artık benim ikinci vatanım. Bodrum'u da çok seviyorum." dedi.