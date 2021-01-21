Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 22 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma günüde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Koronavirüsü salgını sebebiyle tedbirlere uyarak namazlarını kılan milyonlarca kişi Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 22 Ocak 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri…
BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek…
22 OCAK CUMA NAMAZI SAATLERİ
İstanbul: 13.21
Ankara: 13.05
İzmir: 13.28
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir