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Bugün Cuma namazı saat kaçta? ile 22 Ocak , ve başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

Müslümanların büyük huzura eriştiği mübarek günde Müslüman alemi kendilerine farz kılınan ibadetleri yerine getirmek üzere camilerin yolunu tutacak. Camiye gitmeden önce ise namaz vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, ile 22 Ocak , ve başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 22.1.2021 00:18 ABONE OL
Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 22 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma günüde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Koronavirüsü salgını sebebiyle tedbirlere uyarak namazlarını kılan milyonlarca kişi Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 22 Ocak 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek…

15 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri | Diyanet ile Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

22 OCAK CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13.21

Ankara: 13.05

İzmir: 13.28

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 16 Ekim 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri...

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir

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Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 22 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri
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