Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 22 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma günüde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Koronavirüsü salgını sebebiyle tedbirlere uyarak namazlarını kılan milyonlarca kişi Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 22 Ocak 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek…