Çöp kutusuna atılan bebekle ilgili özel ekip kuruldu

Bölgede güvenlik kamerası olmadığı için 8 kişilik özel ekip önce, olay yerine yakın bölgedekilerin bilgilerine başvurdu. Olayın muhtemel gece yaşanması nedeniyle gören birilerinin bulunmamasından dolayı ekipler, bölgeye yakın güvenlik kameralarını alarak inceleme başlattı. Yapılan otopside bebeğin vücudunda herhangi bir darp ya da kesici bir ize rastlanmazken, donarak öldüğü belirtildi. Bebekten kan örnekleri alınırken, polis, kişi ya da kişilerin bulunması amacıyla parmak izi incelemesi yaptı.

Bağlar ilçesinde önceki gün yeni doğan bir kız bebeğin çöpte bulunduğu ihbarı üzerine polis harekâta geçti. Kaynartepe Mahallesi 252'inci sokağa gelen polis ekipleri, vücudunda darp ve yara olmadığı belirlenen bir kız bebeğin donmuş cesedi ile karşılaştı. Tüyler ürpeten olay üzerine polis, kentte geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgeyi görün MOBESE ya da iş yerlerinin güvenlik kamerası olmadığı için polis ekipleri, olay yaşandığı sokakta vatandaşların bilgilerine başvurdu ancak, bir sonuca ulaşılmadı. Bebek otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yapılan otopsi sonucu bebeğin donarak öldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bebeğin sahibinin bulunması için özel bir ekip kuruldu. Ekip, önce bölgeye yakın güvenlik kameralarını elde etti. Kameralar incelemeye alınırken, bebekten kan örneği de alındı. Polis ayrıca hem konteynırdan hem de bebeğin vücudundan parmak izleri de alarak sahibine ulaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.