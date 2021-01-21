Cuma Hutbesi 22 Ocak 2021! Diyanet ile 22 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

Her hafta Cuma günleri Diyanet İşleri Başkanlı imzasıyla yayınlanan Cuma Hutbesi 22 Ocak 2021 tarihli olarak okumaya sunuldu. Bugün yüce Allah'a ibadet ve dua edecek olanlar Diyanet hutbesini de okumak isterek 22 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor.

CUMA HUTBESİ 22 OCAK 2021!

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma Hutbesi 22 Ocak 2021 konusu ve diğer tüm detaylar şöyle;