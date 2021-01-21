Esenler Belediyesinden toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi Personel A.Ş (ESPER A.Ş.) ile Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlandı.

Esenler Belediyesi'ndeki toplam 1.152 personeli kapsayan ve taraflarca kabul edilen Toplu Sözleşme ile Esenler Belediyesi personeline 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında, birinci yıl yüzde 21 ücret, yüzde 7 sosyal yardım olmak üzere toplam yüzde 28 zam uygulanacak. İkinci yıl ise enflasyon oranında zam yapılacak.

Sözleşmeyle birlikte bazı yenilikler de getirildi. Böylece Esenler Belediyesi'nin değişik birimlerinde 100'ün üzerinde farklı unvan ve ücretle çalışan personel için norm kadro düzenlemesi yapıldı. Böylece unvan ve ücretler 22'ye düşürüldü. Önceden farklı unvanlar için farklı olan yemek ve yol ücretleri eşitlendi. 10 iş gününe göre hesaplanan ikramiye 20 güne çıkarıldı.

Toplu Sözleşme, düzenlenecek bir törenle Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Hizmet İş Sendikası'nın bağlı bulunduğu Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan arasında Cuma günü bugün imzalanacak.