İstanbul Narkotik Masası Polisleri; yurt dışından gelen kargolarda bulunan gül kutularının içerisine saklanmış halde 24 kilo 250 gram Kokain maddesi ele geçirdi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Gül kutularının içerisinde Kokain buldular! Tam 24 kilo 250 gram! | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yurt dışından gelen kargolarda bulunan gül kutularının içerisine güllerin yanına saklanmış halde 24 kilo 250 gram Kokain maddesi ele geçirildi. Operasyona hassas burunlu özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri de katıldı. Kargoların alıcıları ve göndericilerine yönelik tespit çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.