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Hem çalıştı hem soydu! Çalıştığı iş yerinden 1.269.000 bin liralık mal çaldı

İlçesinde faaliyet gösteren ve inşaat malzemeleri satan bir  iş yerinden, bir yılda 1 milyon 269 bin lira değerinden inşaat malzemesi çaldığı iddiası edilen  Z.A, yakalanarak sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 22:55 ABONE OL
Hem çalıştı hem soydu! Çalıştığı iş yerinden 1.269.000 bin liralık mal çaldı

İzmit İlçesinde faaliyet gösteren ve inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinin yetkilileri, yapmış oldukları yılsonu incelemelerinde, değeri 1 milyon 269 bin lirayı bulan inşaat malzemelerinin çalındığını tespit etti. Bunun üzerine polise ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü, gerek iş yeri güvenlik kameraları gerekse çevrede bulunan kameralardan, ayrıca inşaat malzemesi alım satımını yapan kişiler ile yaptığı görüşmeler sonucu olayı gerçekleştiren kişinin, iş yerinde çeşitli zamanlarda çalışan Z.A isimli kişi olduğunu tespit etti. İş yerinde değişik dönemlerde çalışan ve her çalıştığı dönemde malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli, İzmit İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra Kocaeli Adliyesine sevk edilen Z.A tutuklandı.

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Hem çalıştı hem soydu! Çalıştığı iş yerinden 1.269.000 bin liralık mal çaldı
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